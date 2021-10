Zurich – «Nous ne sommes pas des fanas de tuning sans scrupules»

Quatre véhicules séquestrés et plus de 150 conducteurs contrôlés: dans la nuit de samedi à dimanche dernier, les forces de l’ordre zurichoises ont mis un terme à un rassemblement de propriétaires de voitures tunées , à Dübendorf. La police avait été alertée par plusieurs citoyens dérangés par des bruits de moteurs rugissants émanant d’un parking.

Nos confrères de «20 Minuten» sont parvenus à parler à une des coorganisatrices de l’événement: «Il y avait environ 300 personnes sur place. L’ambiance était bonne. Tout était sous contrôle.» Elle dit s’être assurée, avec l’aide d’un ami, que la musique et le bruit des voitures ne soient pas trop forts. «Je ne trouve pas normal qu’on nous fasse désormais passer pour des fanas de voitures tunées sans scrupules.» Et d’ajouter: «Nous sommes juste un groupe de personnes qui vivent leur passion et qui aiment la partager avec d’autres amateurs de voitures.»