Réforme AVS 21: «Nous ne sommes plus prêtes à prendre une gifle supplémentaire»

Près d’un millier de femmes ont répondu à l’appel des femmes socialistes suisses et ont manifesté lundi à Berne pour crier leur colère et appeler à la Grève féministe le 14 juin 2023. Elles ont dit toute leur rage après le oui du peuple dimanche à la réforme AVS 21 qui les fera travailler une année de plus. À l’image de Tamara Funiciello, conseillère nationale (PS/BE) et coprésidente des Femmes socialistes suisses, particulièrement remontée: «Je suis tellement furieuse! De vieux hommes riches ont imposé l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes contre la volonté de la majorité d’entre elles», a-t-elle hurlé, sous un tonnerre d’applaudissements. Les rentes des femmes seront ainsi réduites de 7 milliards de francs au total au cours des dix prochaines années – une gifle pour toutes les citoyennes de notre pays.