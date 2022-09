Vaud : «Nous ne vendons pas des bonbons!»

Pour Pamela, assistante en pharmacie pendant cinq ans et actuellement étudiante en pharmacie, ce sont les conditions de travail qu’elle juge «stressantes» qui l’ont poussée à se réorienter: «Je gagnais 3’800 francs bruts par mois alors même que j’avais de très grandes responsabilités. Nous ne vendons pas des bonbons, mais bien des médicaments qui peuvent avoir de graves conséquences si nous conseillons mal les clients.» Elle détaille également de nombreuses tâches annexes non prises en compte comme le marketing, la gestion des factures et des ordonnances ainsi que la formation des apprentis. Elle affirme que toutes ses camarades de formation ont changé de métier pour accéder à un emploi plus valorisé.