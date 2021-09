Biden à l’ONU : «Nous ne voulons pas d’une nouvelle Guerre froide, ou d’un monde divisé»

Sans la nommer directement, le président américain a évoqué la rivalité des Etats-Unis avec la Chine mardi lors de son discours aux Nations Unies.

«Avec nos valeurs et notre force, nous allons défendre nos alliés et nos amis», a déclaré Joe Biden à la tribune de l’ONU.

Joe Biden a affirmé mardi devant l’ONU qu’il ne voulait pas d’une «nouvelle Guerre froide» avec la Chine, et a défendu son attachement à la diplomatie et au multilatéralisme face à des alliés européens qui l’accusent de faire trop souvent cavalier seul.

«Défendre la démocratie»

«Avec nos valeurs et notre force, nous allons défendre nos alliés et nos amis, et nous opposer aux tentatives des pays plus forts de dominer les plus faibles», a-t-il martelé.