Coronavirus

Italie: des proches de victimes portent plainte

Une cinquantaine de plaintes ont été déposées, symbolisant la première action en justice du genre dans la péninsule.

Des familles et proches de victimes du nouveau coronavirus ont déposé une cinquantaine de plaintes au parquet de Bergame, dans le nord de l'Italie. Il s’agit de la première action en justice du genre dans la péninsule où l’épidémie a fait près de 34’000 morts.

Accompagnés de leurs avocats, des membres du Comité «Vérité et justice pour les victimes du Covid-19», né sur Facebook et comptant 55’000 membres, ont remis 50 plaintes au bureau du procureur de Bergame, ville martyre de Lombardie et épicentre de l’épidémie qui a frappé l’Italie de début février à mai.