Charmaine Bingwa se sent très bien dans sa peau

Charmaine Bingwa donne la réplique à Will Smith dans «Emancipation», dès le 9 décembre 2022 sur AppleTV+. Dans ce film tiré d’une histoire vraie, l’actrice australienne incarne la femme d’un esclave qui réussit à s’enfuir d’une plantation en Louisiane et contribuera à l’abolition de l’esclavage.

Lorsqu’on se retrouve dans ces lieux sacrés, on a l’impression de ressentir les expériences de ceux qui y ont vécu. Antoine Fuqua, notre réalisateur, nous a rappelé que 400 ans de souffrances et de sang versé imprégnaient le sol sur lequel nous marchions. Nous nous devions d’honorer cela.

Le premier jour, je ne l’ai pas reconnu tant il s’était transformé pour le rôle. Il était très maigre et ne ressemblait pas au Will Smith que tout le monde connaît. Mais c’est un vrai pro et il a été très généreux avec tous les acteurs. Certains lui demandaient des tuyaux pour jouer et il prenait toujours le temps de leur répondre.