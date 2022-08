Tournant énergétique : «Nous nous prenons le mur» après «30 ans de sous-investissement»

Un groupe de réflexion de scientifiques et d’économistes, fondé en 1968, a publié mardi l’ouvrage «La terre pour tous: guide de survie pour l’humanité», qui dénonce un tournant énergétique raté.

Pour Johan Rockström, le monde a atteint un «point d’urgence», faute d’avoir investi dans les énergies renouvelables. Getty Images via AFP

«C’est une inflation due aux hydrocarbures, due à l’offre. S’il y a 20 ans, vous avez investi dans le photovoltaïque ou pris des parts dans un parc éolien, alors aujourd’hui vous n’êtes pas touché» par cette crise, constate Johan Rockström, le directeur de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique (PIK) dans un entretien à l’AFP.

«Depuis 1990, nous disons qu’il faut abandonner progressivement l’économie fondée sur les énergies fossiles au profit d’une économie basée sur les énergies renouvelables. Et maintenant, nous y voilà – nous nous prenons le mur», après «30 ans de sous-investissement», constate le scientifique, l’un des principaux artisans du concept de «limites planétaires» – seuils d’usage des ressources que l’humanité ne doit pas dépasser pour vivre dans un écosystème sûr.

«Guide de survie pour l’humanité»

Johan Rockström a travaillé deux ans sur sa contribution au rapport collectif «Earth For All: A Survival Guide for Humanity» («La terre pour tous: guide de survie pour l’humanité»), publié mardi par le Club de Rome, ce groupe de réflexion de scientifiques et d’économistes fondé en 1968.

L’ouvrage s’inscrit dans la lignée du célèbre rapport Meadows, publié en 1972 sous l’égide du Club de Rome. Ce document de référence, à l’origine de l’ouvrage «Halte à la croissance?» («Limits to Growth»), affirmait que le développement ne pouvait se poursuivre indéfiniment sans atteindre une limite de consommation des ressources.

Deux scénarios de croissance

Cinquante ans plus tard, le nouveau rapport, auquel ont participé des auteurs du premier, prévoit deux scénarios de croissance. Le premier, surnommé «Too Little, Too Late» (trop peu, trop tard), verrait perdurer l’orthodoxie économique, aggravant les inégalités alors que le monde dépasse les objectifs de l’accord de Paris et s’oriente pour l’heure vers un réchauffement de 2,5 °C d’ici 2100 par rapport à la fin du 19e siècle.

Le deuxième scénario, celui du «Great Leap» (Grand Bond), prévoit une mobilisation sans précédent des ressources pour mettre en œuvre cinq changements sociétaux: l’éradication de la pauvreté et des inégalités, l’autonomie des femmes, une alimentation mondiale plus végétale et la décarbonation rapide de l’énergie.

Les auteurs affirment que le Fonds monétaire international devrait accorder 1000 milliards de dollars par an aux nations les plus pauvres pour créer des emplois verts et que les pays riches devraient annuler la dette de ceux à faibles revenus tout en accordant à leurs citoyens un «dividende de base universel».

Scénario catastrophe

Pour Johan Rockström, le monde a atteint un «point d’urgence», car les catastrophes liées au climat – avec un réchauffement actuel de 1,1°C depuis l’ère industrielle – se produisent plus fréquemment que prévu. «Nous y sommes: à 1,1 °C, les phénomènes que nous pensions voir à 2 °C se produisent beaucoup plus tôt et frappent plus durement», explique-t-il, après un été marqué par des records de sécheresse et de chaleur en Europe et en Chine, et des inondations cataclysmiques au Pakistan.

«Nous risquons de nous diriger vers un scénario catastrophe, non pas parce que nous injectons davantage de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre d’origine humaine, mais parce que le système terrestre lui-même commence à émettre ces gaz», compte tenu de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland et de l’augmentation des feux de forêts.

«Palette plus large de scénarios»

Les scientifiques devraient «envisager une palette beaucoup plus large de scénarios», afin de mieux intégrer des phénomènes certes peu probables mais extrêmement dévastateurs et qui pourraient conduire à un emballement du réchauffement. Johan Rockström se dit toutefois «assez pessimiste» sur les capacités de réforme des gouvernements. «Il y a trois ans, j’aurais dit que j’étais optimiste – nous avons vu un élan post-Paris avec davantage de politiques publiques et d’entreprises qui s’engagent», a-t-il déclaré.

«Maintenant, avec l’effondrement post-Covid de la confiance du public et la montée du populisme, je n’ai pas l’impression que nous soyons vraiment prêts à mettre en œuvre tous ces pas de géant», s’inquiète-t-il. «C’est pourquoi le timing est vraiment important. Nous devons relancer le débat et parler de l’urgence d’agir. Est-ce un défi ? Absolument.»