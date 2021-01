États-Unis : «Nous nous sentons incroyablement trahis»

Des milliers de militaires de la Garde nationale ont reçu l’ordre de quitter le Capitole jeudi. Ils ont été contraints de s’entasser dans des parkings et de se reposer à même le sol.

Comme le montrent des photos largement partagées sur les réseaux sociaux, l’unité a été contrainte de se reposer à même le sol. Les 5000 soldats n’avaient pas accès à internet et devaient se partager une seule prise électrique ainsi qu’une seule salle de bains et deux toilettes. La température à Washington ne dépasse actuellement pas les 5 degrés à la tombée de la nuit.

«Hier, des dizaines de sénateurs et de membres du Congrès ont pris des photos de nous, nous ont serré la main et nous ont remerciés pour nos services. En 24 heures, ils n’ont plus eu besoin de nous et nous ont bannis dans un coin de parking. Nous nous sentons incroyablement trahis», s’indigne un militaire interrogé par Politico.