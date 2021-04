BTS : «Nous nous tenons debout contre la discrimination raciale»

Le célèbre groupe de K-pop BTS a posté sur Twitter un message fort contre le racisme anti-asiatique.

BTS est le plus populaire des groupes de K-pop. Il a été le plus grand vendeur d’albums dans le monde en 2020.

Le 16 mars 2021, six femmes d’origine asiatique ont été abattues dans des salons de massage d’Atlanta, dans le sud-est des États-Unis. Cet événement a bouleversé BTS. La formation sud-coréenne a fait part de son émotion sur Twitter et a apporté son soutien à Stop AAPI Hate, association américaine qui lutte contre le racisme anti-asiatique.

«Nous envoyons nos plus profondes condoléances à ceux qui ont perdu un être cher. Nous ressentons de la douleur et de la colère. Nous nous souvenons de toutes les fois où nous avons été les victimes de discrimination. Nous avons enduré les insultes et subi des moqueries sans raison. Nos propres expériences sont insignifiantes en comparaison des événements survenus ces dernières semaines. Mais, elles ont été suffisantes pour que l’on se sente impuissant, que l’on perde toute estime de nous-même. Notre message est clair: Nous nous tenons debout contre la discrimination raciale. Nous condamnons la violence. Chacun a le droit d’être respecté», a écrit le groupe, en coréen et en anglais.