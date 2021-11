Genève – «Nous perdons le contrôle de la pandémie»

Les autorités sanitaires ont tiré la sonnette d’alarme vendredi. Capture d’écran

Sur le front du Covid, les nouvelles sont de plus en plus mauvaises. Vendredi, lors du point presse sanitaire, désormais à nouveau hebdomadaire, les autorités ont dressé un sombre tableau de la situation. «La dégradation s’accélère. Il y a une nette augmentation du nombre de cas. Nous sommes désormais dans une hausse exponentielle», a relevé Adrien Bron, directeur général de la Santé. En effet, alors que la semaine dernière, 130 à 160 contaminations étaient détectées par jour, cette semaine, elles se sont échelonnées entre 200 et 400 quotidiennement. «Nous perdons le contrôle», a admis la médecin cantonale Aglaé Tardin relevant qu’à Genève, la situation empirait plus rapidement que dans le reste de la Suisse et qu’aucune stabilisation n’était attendue. Une centaine de patients sont hospitalisés pour cause de Covid-19, dont neuf aux soins intensifs et six aux soins intermédiaires.

Toutes les classes d’âge concernées

Au contraire de ces derniers temps, toutes les classes d’âge sont désormais concernées par l’augmentation du nombre de cas. «Ce sont logiquement les plus jeunes, de 0 à 19 ans qui sont les plus infectés», a détaillé Aglaé Tardin. Les moins de 12 ans ne peuvent effectivement pas être vaccinés. Mais la courbe des contaminations part également vers le haut s’agissant des personnes âgées, pourtant particulièrement couvertes par le vaccin. «Cela démontre qu’après six mois, la protection vaccinale diminue dans cette tranche de la population», a expliqué la responsable.

«L’urgence maintenant, c’est la troisième dose pour les soignants, les personnes vulnérables et surtout les plus de 65 ans», a exhorté Adrien Bron. Ces derniers ont manifestement déjà intégré le message, puisque selon Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale, 40’000 personnes se sont déjà inscrites, dont 22’000 ont déjà reçu ce rappel. Pour l’heure, la troisième dose n’est pas accessible à l’entier de la population, quand bien même, les plus jeunes peuvent s’inscrire afin d’être informés de l’ouverture de la vaccination; mais à en croire les autorités sanitaires, cela ne devrait pas tarder. Si la demande pour la troisième dose explose, celle pour la primo-vaccination est en berne: la semaine dernière, un peu plus de 1900 personnes ont franchi le pas à Genève.

Limiter les interactions sociales

Aglaé Tardin a encore indiqué suivre avec attention les informations qui lui parvenaient sur un nouveau variant détecté en Afrique du Sud. «Il s’est répandu très rapidement et pourrait potentiellement échapper à la couverture vaccinale.» A quelques semaines de Noël, et avec les rencontres qui précèdent les fêtes de fin d’année, la médecin cantonale a prié la population et les entreprises de faire preuve de «bon sens» et de limiter les interactions sociales. Au vu des chiffres et des perspectives, Adrien Bron a prévenu: «Nous allons vers des semaines difficiles, vers une surcharge du système hospitalier.»

Pour rappel, dès lundi, à Genève, le port du masque sera obligatoire dans tous les espaces clos publics, de formation ou de travail. Et ce, quel que soit le statut vaccinal.