Coronavirus : «Nous pourrions avoir un vaccin universel dans deux ou trois ans»

Des scientifiques cherchent un vaccin universel contre les coronavirus, capable de s'attaquer à de futures souches, voire d'éviter une autre pandémie.

Si les fabricants de vaccins s’emploient à cibler de nouveaux variants du Covid-19, des scientifiques voient plus loin et cherchent un vaccin universel contre les coronavirus, capable de s’attaquer à de futures souches voire d’éviter une autre pandémie.

De nouveaux variants

A ses yeux, l’adaptation des vaccins existants à toutes les souches existantes – Pfizer a annoncé un plan en ce sens il y a quelques semaines – a une limite majeure: «de nouveaux variants vont apparaître tous les trois ou six mois».

Or, après plus de deux ans passés à tenter d’infecter toujours plus d’humains, le virus commence à muter spécifiquement pour contourner l’immunité acquise grâce aux vaccins – de la même manière que les constantes mutations de la grippe, qui nécessitent un sérum modifié chaque année, explique-t-il.