Pénurie de gaz russe : «Nous pourrions demander à la population de moins chauffer en hiver»

Le ministre Guy Parmelin a évoqué la situation du gaz en Suisse qui pourrait devenir critique avec la rupture des livraisons du gaz russe. La population pourrait être appelée à l’aide.

La guerre en Ukraine pourrait peser lourdement sur l’approvisionnement en gaz de la Suisse. En effet, depuis la semaine dernière, la Russie ne fournit plus de gaz à la Pologne et à la Bulgarie . Et si la rupture des livraisons est totale en Europe, il y aura également des conséquences dans notre pays, a prévenu le conseiller fédéral, Guy Parmelin, dans l’émission de la SRF Eco Talk. En effet, la Suisse ne dispose pas de stockage de gaz, mais juste des réserves obligatoires, a expliqué le ministre en charge de l’Économie.

Berne ne peut en outre pas intervenir, car ce sont des organisations privées qui achètent du gaz sur le marché et le distribuent aux entreprises et aux clients en Suisse, a rappelé Guy Parmelin, en précisant qu’il n’y avait pas encore de loi sur l’approvisionnement en gaz.

Moins chauffer en hiver

Du coup pour le Vaudois, la situation est claire: la Suisse, comme d’autres pays, est totalement dépendante des importations de pétrole et de gaz. «Nous voulons depuis longtemps minimiser cette dépendance. Par exemple, avec des sources d’énergie alternatives, comme l’énergie solaire, etc. Mais cela prend du temps.» Et Guy Parmelin va plus loin: «Nous pourrions demander à la population de se chauffer 1 ou 2 degrés de moins en hiver.» Car selon lui, un degré de moins suffirait déjà à réduire la consommation de gaz de 5 à 7%.