Coronavirus en Suisse : «Nous recevons beaucoup de cadeaux et de lettres de remerciement»

Karin Keller-Sutter reconnaît que le Conseil fédéral doit essuyer de nombreuses critiques sur sa gestion de la pandémie. Mais il s’agit d’une minorité et «il vaut mieux agir, quitte à rectifier la stratégie par après», estime-t-elle.

«Nous avons commis des erreurs, et nous en commettrons d’autres, concède Karin Keller-Sutter.

Le Conseil fédéral a certes commis des erreurs dans la gestion de la crise liée au coronavirus mais il surmonte les critiques, bien que celles-ci demeurent minoritaires. C’est, en substance, ce qu’affirme la conseillère fédérale Karine Keller-Sutter dans une longue entrevue accordée à nos confrères de «20 Minuten» et publiée vendredi.

«Il y a toujours des insatisfaits. Cela fait partie de la fonction de dirigeant, et nous devons nous en accommoder, explique la politicienne PLR. Ce n’est pas toujours facile de trouver un juste milieu dans une pandémie pareille. […] Mais la plupart des gens comprennent que la tâche du Conseil fédéral est complexe, et la majorité des courriers que nous recevons sont positifs. Nous recevons beaucoup de lettres de remerciement et de cadeaux».