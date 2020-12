«Les atteintes à la liberté de la presse, on n’en veut pas. Nous refusons de museler la presse. C’est soviétique», ne décolère pas Nathalie Keller, 1ère vice-présidente du Conseil municipal d’Onex (GE). Raison de son irritation: un nouvel article ajouté au règlement communal interdisant toute personne, journalistes compris, «de filmer, de photographier, de téléphoner ou d’enregistrer» lors des débats du Conseil municipal (voir encadré). Une problématique révélée mi-décembre par TV Onex . Voté le 15 décembre dernier, la révision du règlement a été acceptée de justesse, selon le schéma onésien désormais bien connu, la gauche majoritaire versus la droite minoritaire. «Ça s’est joué à une ou deux voix près», confirme Nathalie Keller qui ne s’avoue pas vaincue. Son parti, Echo-Vert’Libéraux, s’est associé avec le PLR et l’UDC pour déposer un référendum. «La question reste de savoir s’il portera uniquement sur l’article concerné ou sur l’ensemble du règlement. Nous sommes en train de travailler dessus», confie l’élue. L’administration de la commune a été informée mardi de cette demande de référendum.

«Rien de nouveau sous le soleil»

Carole-Anne Kast, conseillère administrative d’Onex relativise l’ajout de ce nouveau texte dans le règlement. «Ce n’est qu’une manière de pérenniser une pratique déjà en place depuis longtemps. Les journalistes nous demandent l’autorisation, nous la leur accordons et ils viennent filmer. Rien de nouveau sous le soleil.» Pourquoi donc décider aujourd’hui d’introduire cette interdiction dans le règlement? «Ce n’est pas une demande du Conseil administratif. C’est un texte qui a été travaillé sous l’ancienne législature. A l’époque, nous avons connu des abus. Un conseiller municipal avait filmé à son insu un adversaire politique et avait posté le contenu sur les réseaux sociaux avec des commentaires dénigrants. C’est pour éviter que ça ne se reproduise. Les journalistes ne sont pas la cible du texte, c’est le public et les politiques», assure Carole-Anne Kast. Un argument qui ne trouve pas grâce aux yeux de Nathalie Keller: «La loi est déjà là pour condamner ce type d’abus, pas besoin d’être plus contraignant. Nous nous questionnons sur la légalité d’une telle interdiction».