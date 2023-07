Cathédrale de Lausanne: Propos jugés choquants: le Canton regrette certaines paroles d’une chorale

Les propos tenus à la cathédrale par les chorales Hot Bodies, sous la direction de l’artiste non genré Gérald Kurdian, n’ont pas plu à tout le monde, samedi. La chanson «Ejaculate» aux paroles explicites n’avait notamment pas sa place entre les murs de l’édifice, selon certains témoins. La prestation du groupe féministe et queer dans le cadre du Festival de la Cité semble surtout avoir contrevenu au règlement sur l’utilisation du lieu de culte. L’article 8 précise en effet que la nature de la manifestation doit non seulement être en harmonie avec l’esprit du lieu mais également être dépourvue de tout caractère polémique ou politique.

«Aucun moyen de savoir ce qu’allait chanter la chorale»

Jean-Luc Schwaar, le directeur général du Département des institutions, du territoire et du sport, rappelle que «l’'autorisation a été donnée sur la base d’informations générales fournies par la direction du festival et du visionnement des vidéos mises à disposition sur le site de ce dernier. En revanche, les textes des chansons ne nous ont pas été transmis, puisqu’ils ont, selon nos informations, été écrits ultérieurement. Nous n’avions ainsi aucun moyen de savoir ce que cette chorale allait chanter lors de son spectacle.»

Directrice du Festival de la Cité, Martine Chalverat rappelle que «les paroles des chansons ont été écrites lors d’un workshop, fruit d’une collaboration avec le Festival artistique des affects, des genres et des sexualités de Lausanne (FdS)». Elle a en outre estimé que le concert était joyeux et que les propos véhiculés, notamment par la chanson «Ejaculate», étaient empreints de tolérance et d’inclusivité et en aucun cas blasphématoires. «Le but n’était pas de heurter la sensibilité du public», a-t-elle assuré. Une conviction pas forcément partagée par certains spectateurs. Ainsi, un quinquagénaire présent estime que le choix de la cathédrale et la date de la programmation du concert (19h, le samedi) n’avaient rien de hasardeux.