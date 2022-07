Pénurie en vue? : «Nous restons pour l’instant dépendants de l’énergie nucléaire»

Comme le rappelle l’Argovien, si on ne peut plus construire de nouvelles centrales, celles qui existent peuvent être exploitées tant que leur sécurité est garantie. Il souhaite donc la création d’ un cadre réglementaire «conçu de manière à ce que les investissements nécessaires à la sécurité de ces centrales soient rentables pour les exploitants».

Projets d’énergie renouvelable : accélérer les procédures de recours

Quant au développement des énergies renouvelables, le conseiller national estime qu’il faut identifier de manière ciblée les projets les plus importants pour la sécurité d’approvisionnement de la Suisse. A cette fin, il souhaite une simplification et accélération des procédures de recours au niveau de la loi afin de permettre la réalisation plus rapide de ces projets. Actuellement, construire une grande centrale hydroélectrique prend environ 20 ans. C’est «beaucoup trop long!», selon Thierry Burkart, qui ajoute que le pays a néanmoins besoin «de toutes les technologies, y compris de l'énergie nucléaire, sinon nous serons bientôt dans le noir.»

Besoin urgent de centrales à gaz

De plus, la Suisse a besoin «le plus vite possible, pour une phase de transition, de centrales à gaz de pointe, mais qui peuvent également fonctionner au pétrole», selon le PLR. D’où l’urgence de supprimer les obstacles légaux au développement rapide de projets d’énergies renouvelables. Thierry Burkart appelle donc les partis de gauche à de mettre fin «à leur politique d'obstruction» qui a pour conséquence «qu'il n'y a toujours pas de grandes installations photovoltaïques en montagne et que différents barrages existants n'ont pas pu être aménagés.»