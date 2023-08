La Géorgie a dénoncé l’agresseur russe 15 ans après la guerre

«Nous savions depuis longtemps que la Russie était un agresseur, nous savons cela et le monde entier le sait», a déclaré mardi aux journalistes le Premier ministre géorgien, Irakli Garibachvili, pour le 15e anniversaire de la guerre avec la Russie. Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, l’armée russe intervenait en Géorgie pour voler au secours de la petite région d’Ossétie du Sud, territoire séparatiste prorusse contre lequel Tbilissi avait lancé une opération militaire. En cinq jours, les forces de Moscou avaient mis l’armée géorgienne en déroute et menacé de prendre la capitale. Un accord de paix avait finalement abouti au retrait des troupes russes, mais Moscou a reconnu l’indépendance de l’Ossétie du Sud et d’une autre région séparatiste, l’Abkhazie, et y maintient depuis une forte présence militaire.