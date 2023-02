Guerre en Ukraine: Joe Biden en visite surprise et historique à Kiev

Guerre en Ukraine : «Nous serons à vos côtés autant qu’il le faudra»

Joe Biden s’est rendu en Ukraine pour la première fois depuis le début de la guerre. Il a promis de nouveaux armements et fait part de son admiration pour Zelensky et son peuple.

Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev lundi. Le président américain a promis de nouveaux armements et un soutien «indéfectible» à son allié ukrainien, à quelques jours du premier anniversaire de l’invasion russe. «Je vais annoncer la livraison d’autres équipements essentiels, notamment des munitions d’artillerie, des systèmes antiblindage et des radars de surveillance aérienne», a assuré Biden, selon un communiqué de la Maison-Blanche.

L’Ukraine a un besoin crucial de munitions de longue portée pour son artillerie et de chars pour s’opposer à une nouvelle offensive russe et pour lancer ses propres assauts et reprendre les territoires occupés par l’armée de Moscou dans l’Est et le Sud.

Alertes aériennes

Les alertes antiaériennes ont aussi retenti lundi lors de la visite du président américain. Joe Biden était aux côtés de Zelensky, sortant d’une église où ils étaient restés quelques minutes, lorsque les sirènes ont retenti, sans provoquer de panique. Le président américain a aussi exprimé son admiration pour la résilience des Ukrainiens face à l’envahisseur. «C’est plus qu’héroïque», a-t-il dit. «Poutine s’est trompé sur toute la ligne et un an plus tard, les preuves sont devant nous, nous sommes ensemble. Vous, Monsieur le président, et tous les Ukrainiens rappelez au monde ce que signifie le mot «courage». Vous nous rappelez que la liberté n’a pas de prix. Nous serons à vos côtés autant qu’il le faudra», a-t-il ajouté.