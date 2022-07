Nous serons bientôt 8 milliards sur Terre

Démographie : Le monde franchira un cap symbolique le 15 novembre 2022

Dans quelques mois, nous serons 8 milliards sur Terre. À noter que la population mondiale croît actuellement à son rythme le plus lent depuis 1950.

Nous serons 8 milliards d’êtres humains sur Terre, le 15 novembre 2022. Telle est la projection du département des affaires économiques et sociales de l’ONU, publiée lundi. Elle prévoit également qu’en 2023, l’Inde dépassera la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde.

Par cette information, Antonio Guterres, secrétaire général de l’organisation intergouvernementale, a rappelé l’importance de «prendre soin de notre planète» et de «réfléchir sur les points où nous ne respectons toujours pas nos engagements les uns envers les autres.»

C’est aussi, selon lui, «l’occasion de célébrer notre diversité, de reconnaître notre humanité commune et de nous émerveiller devant les progrès de la santé qui ont prolongé la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile.»