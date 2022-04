«Journée de la bonne action» : Nous sommes à la recherche de vos héros du quotidien

Un proche qui vous soutient au jour le jour, un voisin qui vous donne un coup de main, un collègue qui donne du sien pour la communauté: nous attendons vos témoignages!

Le 21 mai 2022 a lieu la «Journée de la bonne action», avec son credo «Faire le bien et inspirer les autres». À cette occasion, en tant que partenaire média, «20 minutes» veut faire rayonner vos bonnes actions: que ce soit par de petits gestes quotidiens ou des investissements plus conséquents au service d’autrui et de la communauté, nous recherchons les témoignages de vos héros du quotidien pour en dresser le portrait qu’ils méritent. Vous connaissez quelqu’un ou vous vous engagez vous-même? Contactez-nous!