Coronavirus-Genève

«Nous sommes dans la décrue»

Les autorités sanitaires genevoises ont constaté depuis deux semaines une baisse «drastique» du nombre de cas diagnostiqués positifs au Covid-19.

Comme au niveau national , les nouvelles sont rassurantes au bout du lac. Le nombre de nouveaux cas positifs est sur la pente descendante, comme l'a annoncé mardi le médecin cantonal genevois, Jacques-André Romand, chiffres à l'appui. «Il y a depuis deux semaines une diminution drastique du nombre de cas diagnostiqués hebdomadairement, passant de plus d'un millier à 623 il y a dix jours et à 350 la semaine dernière», a-t-il détaillé. Ce n'est pas le reflet d'une diminution du nombre de tests pratiqués dans le canton, a souligné le médecin cantonal, ce chiffre s'élevant toujours à 3700 tests en moyenne par semaine.

«Les positivités de ces tests ont clairement diminué, a poursuivi Jacques-André Romand. Elles sont passées de 35% dans la semaine du 23 mars à 11% la semaine dernière. Le nombre d'hospitalisations a suivi cette baisse, avec une semaine de décalage.» Seulement 80 nouvelles hospitalisations ont en effet eu lieu la semaine passée. «Nous avons une confirmation et une certitude que nous avons passé le pic et que nous sommes dans la décrue, a ainsi confirmé le médecin cantonal. Grâce aux efforts des uns et des autres et à la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement social, nous y sommes arrivés et nous sommes réjouis de ces résultats.»