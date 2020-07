3 millions de cas aux États-Unis

«Nous sommes en bonne position», dit Donald Trump

Le pays vient de franchir la barre des 3 millions de cas positifs, et la courbe des infections continue d’aller vers la hausse.

«Nous sommes dans une bonne position». Donald Trump a exprimé son opinion quasiment en même temps que le pays qu’il gouverne franchissait la barre des trois millions de cas de nouveau coronavirus. «A ce stade, nous avons testé plus de 39 millions d'Américains. Parmi eux, plus de trois millions ont été testés positifs et plus d'1,3 million se sont rétablis», a déclaré mercredi Mike Pence à la Maison Blanche. Le bilan de l'université Johns Hopkins était lui actualisé à 3'009'611 cas, dont 131'521 morts.

Après une stabilisation de l'épidémie dans ses premiers foyers, notamment à New York, les Etats-Unis connaissent depuis quelques semaines une flambée des infections dans le Sud et l'Ouest. Les Américains ne sont jamais sortis de leur première vague, qui s'est déplacée géographiquement, et les indicateurs sont au rouge dans plusieurs des Etats les plus peuplés, comme le Texas et la Floride.