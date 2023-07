«Nous sommes en train de reconstruire les relations sino-américaines»

«Un découplage serait déstabilisant pour l’économie mondiale»

«Dans l’administration Biden, Mme Yellen semble être plus pragmatique» que d’autres, souligne auprès de l’AFP Tao Wenzhao, membre de l’Académie chinoise des sciences sociales. «Sa visite est bienvenue, et d’un point de vue pratique, cela devrait permettre aux deux parties de se rapprocher », estime-t-il. «Je pense que nous sommes en train de remodeler, reconstruire les relations sino-américaines», affirme M. Tao.

Le problème des semi-conducteurs

Lundi, Pékin a annoncé des restrictions sur les exportations de deux métaux indispensables aux semi-conducteurs et dont elle est le principal producteur. Une mesure largement perçue comme des représailles aux pressions américaines. Les responsables d’entreprises américaines s’inquiètent de plus en plus du climat d’affaires dans le pays, après des perquisitions et enquêtes lancées ces derniers mois à l’encontre de certaines d’entre elles.