Nucléaire iranien : «Nous sommes encore loin d’avoir atteint l’équilibre nécessaire»

C’est ce que pense Ali Shamkhani, un haut responsable iranien, à propos des négociations en cours entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire civil de l’Iran.

Les négociations sur le programme nucléaire civil de l’Iran, qui entrent dans leur dernière ligne droite, n’ont pas permis d’aboutir jusqu’à présent à des engagements équilibrés entre Washington et Téheran, a estimé dimanche Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, plus haute instance politique, militaire et sécuritaire de l’Iran.