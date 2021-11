COP26 : «Nous sommes la première génération à voir les récifs mourir»

Interviewé à Glasgow, l’ancien président des Maldives refuse «de perdre espoir de sauver l’humanité», et met les pays riches devant leurs responsabilités.

En 2009, celui qui parle aujourd’hui au nom du Climate Vulnerable Forum représentant les pays les plus vulnérables au changement climatique, organisait un conseil des ministres sous l’eau pour frapper les esprits et alerter le monde sur les risques de submersion des Etats insulaires face à la montée du niveau de la mer.

«Je crois que les gens ont compris la gravité de la situation», estime-t-il, faisant référence aux catastrophes climatiques qui ne touchent plus seulement les pays en développement mais aussi l’Europe ou les Etats-Unis, ravagés également par les incendies et les inondations . «C’est une question électorale désormais, c’est pour cela que les dirigeants ont adopté ce discours».

«L’arbre qui ne brûle pas»

Mais espérer ne veut pas dire abandonner la lutte, loin de là. Il rappelle les pays riches à leur promesse non tenue de porter leur aide climat aux pays les plus pauvres à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Il réclame aussi toujours plus d’ambition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de préserver l’avenir.