Football : «Nous sommes le Barça, nous sommes le meilleur club du monde»

L’ancien milieu de terrain Xavi Hernandez est devenu, lundi, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, déclarant vouloir sortir le club d’une «situation difficile» lors de sa présentation officielle au Camp Nou.

«Je reviens à la maison, je sais que c’est compliqué, économiquement et footballistiquement», a expliqué Xavi, nommé entraîneur du Barça, samedi, après avoir quitté le banc du club qatari d’Al-Sadd. Se disant «ému» devant 10’000 supporters des Blaugranas réunis dans les gradins du Camp Nou – loin des 25 000 espérés par la direction du Barça - le technicien catalan a signé son contrat sur la pelouse où il a évolué de 1998 à 2015.

«Aujourd’hui est un jour historique pour le Barça», s’est réjoui le président du club, Joan Laporta, soulignant que Xavi arrive «au moment où le club en a le plus besoin».

«Ici, on ne peut pas faire match nul ou perdre, nous sommes le Barça, nous sommes le meilleur club du monde. Nous devons gagner chaque match», a insisté l’entraîneur de 41 ans. L’ancien milieu de terrain a pu se rendre compte de l’ampleur du chantier qui l’attend, à son retour sur le sol catalan, samedi, en suivant le match des Catalans sur la pelouse de Vigo: menant 3-0 à la mi-temps, les Barcelonais ont fini par concéder le match nul 3-3 en toute fin de partie.

«Il n’y a pas besoin d’être dur, il faut se plier aux règles. Quand je jouais et qu’il y avait des règles dans le vestiaire, ça marchait bien. Quand il n’y en avait pas, ça ne marchait pas bien. Ce n’est pas de la discipline, c’est de l’ordre», a-t-il souligné.

La formation catalane, exsangue financièrement et meurtrie par le départ surprise de Messi pour le PSG en août, pointe à une neuvième place décevante, après douze journées et reste sur plusieurs grandes désillusions européennes lors des dernières saisons. Xavi, souriant, a d’ailleurs révélé que Messi lui avait souhaité «bonne chance», ajoutant: «Je ne peux pas penser aux joueurs qui ne sont plus là».