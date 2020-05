Crise covid-19

Hôteliers romands recherchent clientèle d'affaires

Si les établissements de loisirs peuvent espérer un été correct, les hôtels de ville souffrent énormément de l'absence de la clientèle d'affaires.

Une entreprise qui veut réunir 20, 40 ou 110 personnes peut le faire dans une salle suffisamment grande qui respecte les règles sanitaires. De par les vastes espaces, les hôtels peuvent sans difficulté mettre en oeuvre les mesures de distanciation sociale, garantir un lavage des mains régulier et assurer un processus régulier de désinfection.

Tendance faible

En mars, les hôtels se sont instantanément vidés et le sont restés en avril-mai. En juin, le même scénario se dessine, explique Alain Becker directeur de l'ARH, qui représente 220 hôtels des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura et leurs 5000 collaborateurs.