Christine Lagarde – «Nous sommes plus forts grâce à l’euro»

«Il ne fait aucun doute que nous sommes plus forts grâce à l’euro», a affirmé Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, dans une Tribune publiée vendredi dans plusieurs quotidiens européens, dont la «Frankfurter Rundschau» en Allemagne, le «Corriere della Sera» en Italie et «La Provence» en France, au moment de célébrer les 20 ans de l’euro fiduciaire .

Il y a 20 ans, des millions d’Européens dans douze pays abandonnaient en effet leurs lires, leurs francs et leurs drachmes pour l’euro. Symbole de l’unité européenne, mais avec des économies loin d’avoir convergé au même niveau, la nouvelle monnaie a enduré de graves crises mettant jusqu’à sa survie en danger.

Or, «les chocs économiques récents auraient été encore plus durs sans la stabilité et l’intégration que l’euro a conférées à notre marché unique», est convaincue la Française. La monnaie unique a notamment «joué un rôle essentiel dans la coordination des réponses en Europe» depuis l’éclatement de la pandémie du Covid-19.