Virus et climat: la prochaine pandémie est proche

Le changement climatique a une très forte incidence sur la transmission virale inter-espèces. C’est ce que décrit une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l'Université de Georgetown, publiée dans la revue Nature . Et leur constat est éloquent: «Nous sommes plus proches que jamais de la prochaine pandémie.»

En effet, les animaux sauvages, forcés de quitter leurs habitats déréglés par le réchauffement climatique, se déplaceront irrémédiablement dans des endroits abritant une forte concentration humaine. Ceci créera un plus grand risque de transmission virale d’animal à homme. Une grande partie de ce processus est peut-être déjà en train de se produire et ceci, malgré les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Covid-19, SRAS, Ebola, même combat

Mais dans l’ensemble, l’étude estime que le changement climatique deviendra bel et bien «le plus grand facteur de risque dans l’émergence de maladies», dépassant ainsi les problèmes plus médiatisés comme la déforestation, le commerce des espèces sauvages et l’agriculture industrielle. «La pandémie de Covid-19 et la propagation précédente du SRAS, d’Ebola et de Zika montrent comment un virus passant des animaux aux humains peut avoir des effets massifs», explique Sam Scheiner, directeur de programme à la National Science Foundation (NSF), qui a financé la recherche.