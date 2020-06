il y a 46min

Bloqués en Égypte

«Nous sommes presque encore des enfants. Aidez-nous!»

Francesco, 17 ans, et Gianluca, 18 ans, voulaient travailler en tant qu’animateurs à Charm el-Cheikh. Or, comme ils n’ont pas embarqué à bord des vols de rapatriement, ils se retrouvent coincés en Égypte depuis plusieurs mois.

de Claudius Seemann/ofu

L’aventure de Francesco Raia et Gianluca Wegmann a tourné au vinaigre avant même qu’elle ne débute. Les deux jeunes vivant à Olten (SO) et à Zurich, âgés de 17 et de 18 ans, se sont rendus début mars à Charm el-Cheikh pour y travailler en tant qu’animateurs dans un hôtel. Or la pandémie est venue chambouler leurs plans. «Peu après notre arrivée, les hôtels, les magasins et les plages ont dû fermer. On s’est retrouvés sans job», raconte Francesco.

Au lieu de se laisser déstabiliser, les deux amis n’ont pas perdu espoir que la situation se normalise rapidement. «On pensait que ça allait passer plus vite», avoue l’ado qui souhaite débuter cet été un apprentissage d’assistant en soins et santé communautaire. Mais quand la situation ne s’était toujours pas améliorée en avril, les deux ont voulu retourner en Suisse. Le hic: ils avaient alors raté tous les vols de rapatriement, organisés pour les ressortissants helvétique bloqués à l’étranger. «C’est totalement de notre faute. On ne s’est pas assez bien informés», regrette Francesco. Depuis des mois, les deux se retrouvent ainsi coincés dans leur petit appartement situé dans la station balnéaire égyptienne. Ils passent leur journée à aller faire des courses, des balades et à se détendre. «Comme les plages et de nombreux magasins sont fermés, il ne nous reste pas grand-chose d’autre à faire.»

«Nos familles nous manquent»

Les Suisses disent avoir contacté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui leur a proposé plusieurs vols. «Mais les vols au départ de Charm el-Cheikh ont tous été repoussés. Le prochain est prévu en juillet. Actuellement, seuls les vols reliant Le Caire à Francfort sont opérationnels. Le problème c’est que Le Caire est à 500 kilomètres d’ici. Et on a entendu dire que Le Caire pouvait être dangereux. On n’a que 17 et 18 ans. On est presque encore des enfants, aidez-nous! On voudrait se sentir davantage soutenu par les autorités», explique Francesco.

Contacté, le DFAE rappelle que les vols de rapatriements sont terminés. Sa porte-parole Elisa Raggi note cependant que le DFAE continue à soutenir les personnes qui souhaitent rentrer en Suisse, notamment en leur trouvant des places à bord de vols commerciaux ou de vols de rapatriement organisés par d’autres pays.