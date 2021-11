Semaine de la vaccination : «Nous sommes satisfaits, mais pas enthousiastes»

Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé Lukas Engelberger a fait samedi un premier bilan de la semaine nationale de vaccination qui s’achève dimanche.

Le directeur de la santé bâloise et président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé Lukas Engelberger.

La semaine nationale de la vaccination doit s’achever dimanche partout en Suisse. Mais le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé Lukas Engelberger (CDS) s’est dit d’ores et déjà plutôt satisfait des résultats, a-t-il fait savoir samedi dans un premier bilan sur les ondes de la radio alémanique SRF.

«Nous sommes satisfaits, mais pas non plus enthousiastes», a-t-il toutefois relativisé. Même si ce sont surtout les vaccins de rappel qui ont été demandés, ils ont eu un effet positif sur les demandes de première dose, a-t-il expliqué. «De toute manière, on ne s’attendait pas à une forte hausse des demandes», a lancé le chef de la Santé bâloise.