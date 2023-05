L'actrice Bel Powley pense qu'on est tous capables d'actes de bonté

C’était une jeune femme moderne qui avait un côté frivole, fun et impertinent. Dans son livre, elle parle beaucoup de la vie avant la guerre et de tout ce que peut ressentir quelqu’un au début de la vingtaine. Elle se considère un peu perdue, ne sait pas quel job choisir, aime sortir faire la fête et prendre une cuite avec ses amis. Et elle tombe amoureuse aussi.