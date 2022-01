Florent Pagny tu es un guerrier

Florent Pagny : «Nous sommes tous là avec toi, tu es un guerrier»

L’annonce terrible de Florent Pagny qui doit lutter contre «une tumeur cancéreuse qui ne peut pas s’opérer» a provoqué un torrent de réactions.

Sur Instagram et Facebook, Florent Pagny a annoncé le mardi 25 janvier 2022 qu’on lui avait « diagnostiqué une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s’opérer ». Le chanteur, qui était le coach d’Anne Sila, vainqueure de «The Voice All Stars» , s’est dit «désolé» de devoir interrompre sa tournée, afin de pouvoir suivre «six mois de chimiothérapie et de rayons X». «Moi et ma moitié (ndlr: son épouse Azucena Caamaño) devons nous mettre en mode guerrier, pour affronter cette épreuve un peu particulière», a-t-il expliqué.

La vidéo de la star française de 60 ans a provoqué énormément de commentaires. De très nombreux fans ont témoigné leur soutien à l’auteur de «Savoir aimer», tout comme beaucoup de personnalités à l’instar de M. Pokora, Nikos Aliagas, Laurie Cholewa, Amaury Vassili, Mathieu Grelier, Maxime Gueny, Laurie Cholewa, Philippe Bas, Pascal Nègre, Marina Kaye, Emilie Lopez, ou encore Vincent Cerutti. Certains lui ont laissé des messages touchants comme «tu as une bonne étoile et elle brille encore malgré ce nuage gris», par Pascal Nègre, «nous sommes tous là avec toi, tu es un guerrier», par Marghe, révélée dans «The Voice», ou encore «on pense fort à toi et sommes persuadés que tu as la ressource et les bonnes ondes», par Vincent Cerutti.