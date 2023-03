Pour Lexie, Les reines de la route sont des ovnis

Pour le moment, la jeune femme laisse planer le doute sur sa participation, parce qu’elle estime qu’on l’a déjà beaucoup vue à l’écran. Lexie est en effet une des rares conductrices qui est apparue dans les trois saisons. «C’est ironique vu mon âge, mais je suis un peu devenue la doyenne de l’émission», rit-elle. Quant au succès grandissant des «Reines de la route», dont les audiences progressent chaque année, la Vaudoise l’explique assez simplement. «Nous sommes un peu des ovnis, dit-elle en parlant des femmes qui conduisent des camions. On prône l’égalité dans tous les domaines, mais au niveau de l’automobile, et encore plus dans les poids lourds, être une femme est encore quelque chose d’hors-normes, malheureusement.»

Lexie ne cache cependant pas qu’il ne s’agit pas d’un métier facile. Elle le sait d’autant plus qu’entre la saison 2 et 3, elle a changé d’employeur et roule désormais en dehors de la Suisse. Une nouvelle activité qui la passionne, mais qui a également quelques revers. «C’est dur d’être seule, de s’orienter sur les route d’Europe, de trouver des endroits où se parquer, de dormir seule dans le camion. J’ai eu des moments de frayeur et d’angoisse, mais j’ai aussi vécu des choses incroyables. Je n’ai aucun regret», assure-t-elle.