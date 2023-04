Effondrement du Rana Plaza: les victimes réclament justice

L’ouvrière bangladaise Sumi Akhter redoutait d’entrer dans l’immeuble d’ateliers de confection qui risquait de s’écrouler, mais la direction a menacé de la priver de son salaire si elle n’allait pas travailler. Une heure plus tard, elle luttait pour sa vie sous les décombres du Rana Plaza. Plus de 1130 personnes sont mortes, dont la mère de Mme Akhter, dans l’effondrement du bâtiment de sept étages à Savar, à l’ouest de Dacca, soit la plus grave catastrophe industrielle du Bangladesh, le 24 avril 2013. Les secouristes ont passé plusieurs semaines à tenter de retrouver les corps et les survivants dans les décombres.