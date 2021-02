C’est avec «Amour plastique», paru en 2018, que Videoclub a été révélé au grand public. Pastremi

Le duo formé de l’actrice, chanteuse et youtubeuse Adèle Castillon et du musicien Matthieu Reynaud, tous deux 19 ans, est bien installé dans le paysage musical français. Videoclub a déjà sorti plusieurs hits et donné de nombreux concerts, dont l’un des premiers en 2019 au Montreux Jazz Festival. Le vendredi 29 janvier 2021, le couple, à la ville comme à la scène, a dévoilé «Euphories», son premier album de 13 titres.

Que représente pour vous la sortie de ce premier disque?

Adèle: Si aux yeux du public on est déjà établis, pour ceux des pros, on reste des petits jeunes qui débutent. Avec ce disque, on espère commencer à faire nos preuves.

Vos mélodies eighties, c’est pour vous donner un genre?

Adèle: Non! Nous sommes vraiment fans des eighties, passionnés par le vintage. Dans la vie, Matthieu regarde des VHS sur une télé cathodique et écoute des cassettes sur son walkman.

Matthieu: Je ne dois pas être le seul. Tous les exemplaires d’«Euphories» sur cassette se sont arrachés. On n’en a plus.

Qu’est-ce qui vous inspire pour vos chansons?

Adèle: Notre vie et notre relation de couple. Tous les titres ont été écrits après des moments forts que l’on a vécus.

Facile de séparer vie professionnelle et vie privée?

Adèle: Vivre tous ces moments formidables à 19 ans, en étant toujours ensemble, c’est parfois déstabilisant. Après cet album, on a pour perspective d’accomplir certaines choses seuls pour s’émanciper. On garde aussi en tête que si on se sépare, nos vies personnelles et professionnelles peuvent s’écrouler.

Dans le morceau «SMS», vous vous ­dévoilez intimement.

Matthieu: C’est notre vie et celle de Videoclub a travers des SMS que l’on s’est vraiment échangés, depuis notre première rencontre le 27 décembre 2017.

Adèle: «SMS» termine l’album. Ce n’est pas un hasard. C’est une rétrospective heureuse teintée de mélancolie de notre parcours. Musi calement, toutes les mélodies de toutes nos chansons apparaissent dans ce titre. C’est un clin d’œil et un m erci pour tout ce que l’on vit .

Une explication sur le titre «808», seul titre instrumental du disque.