Guerre en Ukraine : «Nous soutenons le statut de candidat immédiat de l’Ukraine»

Jeudi, le chancelier allemand, le président français et le chef du gouvernement italien se sont rendus en Ukraine. Ils ont renouvelé leur soutien au président Volodymyr Zelensky.

De gauche à droite, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, jeudi.

Les dirigeants français, allemand et italien, ainsi que leur homologue roumain se sont dits jeudi prêts à accorder «immédiatement» à l’Ukraine le statut de candidat à une adhésion à l’Union européenne, et à la soutenir militairement «aussi longtemps qu’il le faudra», lors d’une visite inédite à Kiev .

«Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l’adhésion», a déclaré le président français Emmanuel Macron, à l’issue d’entretiens avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le chancelier allemand Olaf Scholz , le chef du gouvernement italien Mario Draghi et le président roumain Klaus Iohannis.

«Ce statut sera assorti d’une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage, en particulier de la Moldavie», a ajouté le dirigeant français, qui assume la présidence tournante de l’UE jusqu’au 30 juin.

«Nous sommes à un moment charnière»

«Aujourd’hui, le message le plus important de notre visite est que l’Italie veut l’Ukraine dans l’Union européenne», a aussi affirmé Mario Draghi. «Nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Le peuple ukrainien défend chaque jour les valeurs de démocratie et de liberté qui sont à la base du projet européen, de notre projet. Nous ne pouvons pas traîner les pieds et retarder ce processus» d’adhésion qui prendra du temps, a-t-il poursuivi.