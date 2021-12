Concours : Nous t'envoyons, toi et ton accompagnant en tant que VIP à l'OpenAir St. Gallen 2022

L'OpenAir de Saint-Gall revient après deux ans de pause forcée. Le redémarrage est fêté avec un line-up de première classe et quelques nouveautés. 20 minutes t'envoie, toi et ton accompagnant, en tant que VIP au légendaire festival.

Des groupes comme Muse, Annenmaykantereit, Deichkind, Marteria et Kontra K chaufferont les scènes du Sittertobel du 30 juin au 03 juillet 2022. Les points forts des nouveautés sont la nouvelle scène pour les nouveaux venus nationaux et internationaux ainsi qu'un Day Dance au bord de la rivière. Outre les scènes Sitter et Sternen, la Plaza, la Campfire Stage, The Village et l'espace Food, de nouvelles zones du festival invitant à la découverte verront le jour. En outre, quelque 500 places assises couvertes supplémentaires seront créées pour le public dans l'espace Food.