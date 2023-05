Etats-Unis: «Nous traversons une crise nationale de la santé mentale des jeunes»

Des études établissent un lien entre l’utilisation des réseaux sociaux et l’apparition de symptômes dépressifs. Les jeunes filles pourraient être encore plus vulnérables.

«Âge minimum»

Les réseaux sociaux, et particulièrement leurs effets sur les plus jeunes, sont source d’inquiétude aux États-Unis. Le Montana a promulgué, la semaine dernière, une loi pour bannir l’application TikTok l’année prochaine, devenant le premier État américain à prendre une telle initiative. Outre la question des données et de la désinformation, les élus locaux reprochaient à la plateforme ses effets néfastes sur la santé mentale des plus jeunes. Même si des représentants démocrates avaient rétorqué que ces risques concernaient aussi les autres réseaux sociaux.