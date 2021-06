Euro - «Nous vivons ici dans une dictature»

L’herbe est bien verte à Bakou. Avant que l’on ne creuse un peu. DR

L'Azerbaïdjan est un pays peu commun. Sa capitale, Bakou, est impressionnante de beautés, de contrastes et de richesses. Son histoire, entre l’islam et l’époque soviétique , est fascinante également. Il y a aussi l’architecture - ancienne et récente -, les parcs… En plus, en l'espace de quelques jours, le pouvoir local s'est payé quatre matches de l'Euro 2020 et un Grand Prix de Formule 1. Sans lésiner sur les moyens, comme quand il s'était agi de construire en huit mois l'immense Crystal Hall pour accueillir l'Eurovision en 2012. Et là, on ne parle même pas du « greenwashing » au pays du sans plomb à 50 centime le litre.

La ville est pleine de propagande.

Puisque la Suisse est sur place pour disputer deux matches de ce championnat d'Europe éclaté dans onze pays, j'a vais pensé à faire comme lors de la Coupe du monde 2018 en Russie et vous présenter les caractéristiques les plus notables de la cité bakinoise: son architecture simplement hallucinante et ses musées divers et très variés, par exemple (dont celui des livres miniatures!).

J'a vais pensé aussi commencer la visite guidée par les parcs de la ville - propres comme le quartier des banques de Zurich à tel point que c’en est devenue louche - et c'est là que tout a été chamboulé. Pas parce qu’ils sont incroyables - ils le sont -, mais parce que les faits et une personne m’ont fait virer de bord.

Le panorama est tout de même exceptionnel. DR

N'allez pas croire que je me la joue, mais en une dizaine d'années de journalisme, j'ai vécu quelques moments forts , très forts, ou particuliers . Ces trucs q ui marquent à vie. Une finale des JO de hockey, une demi-finale d'Euro à Marseille (gagnée par la France), une finale de Coupe du monde de football (gagnée par la France), un titre d'une équipe lausannoise dans l'élite suisse de hockey ou de foot... Ah non, ça pas, pardon.

Des événements sportifs donc, mais aussi des grands moments d'humanité, comme quand on avait lancé un fan’s club de l'équipe de Suisse à Moscou avec des autochtones. Ca donnait du sens à ce métier qui évolue chaque jour. Et bien croyez-le ou non, mais j'ai sans doute vécu ce mercredi 9 juin 2021 l ’instant le plus important de ma carrière de journaliste et je dois absolument vous le conter.

Entre les visites de nombreux parcs pour en faire le reportage dont je vous parlais plus haut , un peu par hasard, on a fini par tomb er , avec un ami photographe, sur un des rares endroits de la capitale azérie encore « intact » . Un petit coin de verdure entre deux quartiers en mutation, qui a gardé son authenticité et qui n'a pas été remplacé par de grands ensembles comme le reste de cette ville fascinante de plus de deux millions d’habitants . L'endroit idéal pour commander un kebab et boire un Pepsi.

Une certaine culture foot quand même. DR

Sauf que dès qu'on s'éloigne des beaux quartiers dans le coin, pas grand monde ne pipe mot à l'anglais et commander une boisson pétillante et de quoi se sustenter a été un sacerdoce assez rigolo. Les Azéris locaux ont fini par venir à cinq ou six autour de nous, dont des clients en sus des employés , pour qu'on finisse par réussir à passer commande via le traducteur automatique du téléphone portable d'un de nos nouveaux amis. Le tout dans l'hilarité générale, bien entendu. Mais ce n’est qu’à la fin du repas que ma vision de la vie a un poil changé.

Alors que mon collègue p renait des photos d’autres clients en train de s’engueuler lors d’une partie de dominos endiablée , quelqu’un est venu vers moi. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche , il a fait bien attention … Nous étions tout de même dans le seul no man's land à des hecto mètres à la ronde, mais là, il a pris ses précautions pour me tend re son téléphone portable, l’air moyennement rassuré. Il y avait inscrit un texte (en azéri, traduit via Google Translate, comme nous l’avions fait pour commander un Pepsi) qui restera à jamais dans ma mémoire.

« Merci d’être venu nous parler comme à des êtres humains. Pourriez-vous, quand vous rentrerez chez vous, dans votre pays, dire à tous vos amis et à un maximum de personnes, que nous vivons ici dans une dictature. Que le peuple ne compte pour rien. Qu e de s gens sont envoyés à la guerre, mais que ce n’est pas en notre nom. Ne croyez jamais ce que vous lisez sur notre pays. Les vrais gens du peuple ne pensent jamais des choses pareilles. Les vrais Azéris, c’est le peuple. Pas les politiciens. »

L’oeil de Moscou… Euh… De Bakou.

Il ne savait pas que j’étais journaliste, mais j’espère que le message est tout de même passé et que vous serez beaucoup à lire ceci . J e ne vais pas vous dire son prénom, ni trop bien situer l’endroit où j’ai croisé mon nouvel ami . Je m’en veux d’ailleurs de lui avoir donné ma carte, parce qu’on n’est jamais à l’abri que, s’il m’envoie un jour un mail, il finisse par être repéré par d’éventuels services secrets et embêté pour avoir été juste honnête , gentil et humain avec moi.