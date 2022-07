Test : Nous voilà repartis pour des centaines d’heures de combat

Sans atteindre le nirvana ,«Sunbreak» fait honneur à la franchise «Monster Hunter».

Alors que la flamme pour «Monster Hunter Rise» et sa quarantaine de bestioles était gentiment en train de s’éteindre, son extension «Sunbreak» rajoute un peu moins d’une vingtaine de créatures, dont quelques-unes inédites, et deux nouvelles zones de chasse qui, à première vue, ne sont pas exceptionnelles. À cela s’ajoute un nouveau rang maître, qui permet d’atteindre le tranchant violet, et une ribambelle de nouvelles attaques spéciales utilisant les fameux Filoptères. Évidemment, il faudra compter quelques centaines d’heures pour débloquer les armures, les armes et les joyaux que l’on va forger en dépeçant les cadavres. Outre ce contenu gargantuesque, le jeu va encore accueillir des invités surprises ces prochains mois.