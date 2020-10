Genève«Nous voulons à tout prix éviter un nouveau semi-confinement»

«Si nous avons une carte à jouer, c’est maintenant, a asséné Aglaé Tardin, la médecin cantonale genevoise. Il faut un effort de tout le monde, tout de suite!» Jeudi, elle a dit sa très vive inquiétude au vu de la «claire péjoration de la situation». A l’appui de son discours, un doublement des personnes hospitalisées durant la dernière quinzaine pour cause de covid-19 et un nombre de nouveaux cas en augmentation semaine après semaine. Les décès, quant à eux, suivent également une courbe ascendante. «Je crains les prochaines semaines», a indiqué la médecin cantonale.

C’est la sphère sociale qui attire aujourd’hui l’attention du canton. «Au travail, dans les bars, les restaurants ou les manifestations, il y a des plans de protection et il est facile de retracer les contacts au besoin», a précisé Aglaé Tardin. Les autorités ont constaté que les activités entre amis ou en familles étaient au coeur du problème. Elles en appellent à la responsabilité de chacun: «L’effort doit être fourni maintenant. Nous sommes à un moment crucial pour inverser la tendance», a martelé la doctoresse Tardin. Les habitants sont appelés à reconsidérer leurs activités sociales et à les adapter. Il leur est conseillé de s’organiser pour voir moins de monde à une distance plus importante, de repousser ou d’espacer les rencontres. «Nous sommes à un point d’équilibre. Personne ne sait quand nous allons basculer.» La médecin cantonale est bien consciente qu’il va falloir «obtenir l’adhésion de la population» pour freiner les contaminations dans la sphère sociale.