N ous voulons aborder et couvrir toutes les disciplines artistiques : du rap à la danse , en passant par l’art plastique, l’architecture, l’opéra et le théâtre. En général, les émissions culturelles en Suisse montrent plutôt ce qui est élitiste, comme la danse, le théâtre et l’opéra, alors qu’il y a beaucoup plus de choses que ça. O n peut aussi parler de rock, de metal , de rap . Nous allons essayer de varier tout ça en ayant toujours un plat principal qui est un documentaire, une production audiovisuelle , un film ou une recréation.

À la base, j’ai une formation de comédien, j’ai fait des études et j’ai un peu vagabondé. J’ai rencontré ma copine, qui est G enevoise, à Paris et six mois après notre rencontre , il y a deux ans, je me suis installé à Genève. Lors du premier confinement, la RTS avait fait un appel à projets et ma c ompagne , qui est rédactrice en chef d u magazine Go Out!, y a p ris part . Nous avons monté une vidéo de 11 minutes pour montrer comment nous pouvions produire une émission culturelle avec nos moyens. L a RTS a beaucoup apprécié, mais nous n’avions pas les épaules pour produire une émission d’une heure et demi e par semaine. Finalement, le chef de l’unité culture nous a dit qu’il y aurait un casting pour la présentation, j’y ai participé et j’ai été pris.