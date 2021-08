Interview d’un leader taliban : «Nous voulons de bonnes relations avec la Suisse»

Basé en Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi a accepté une interview du «SonntagsBlick». Il explique comment la milice veut traiter avec les femmes et les opposants et comment les talibans envisagent l'avenir.

Des droits des femmes

Abdul Qahar Balkhi, l'un des plus hauts responsables talibans, a accepté de répondre à ce sujet aux questions du «SonntagsBlick» – une première pour un média européen –, d’abord via Twitter, puis sur WhatsApp. Il prétend que la population afghane n’a rien à craindre des talibans: ces derniers ont décrété une amnistie générale pour tous ceux qui ont coopéré avec les pays occidentaux et les opposants au régime islamiste. Selon lui, si les gens fuient, ce n’est pas par peur ou à cause des menaces proférées contre eux, mais à cause des fausses promesses de prospérité économique de l'Occident.