«Nous voulons promouvoir les expériences positives des jeux vidéo à Genève»

Genève : «Nous voulons promouvoir les expériences positives des jeux vidéo»

L’association Geneva E-sport jette des ponts entre les gamers, les équipes, les professionnels locaux du jeu vidéo et les autorités.

Stefan Tschanz, président de la Fédération cantonale genevoise d'E-Sport, et Morgane Bezat, Membre du comité et Community manager. 20 minutes

La fédération Geneva E-sport veut être la plate-forme qui permet de regrouper les différents acteurs du jeu vidéo dans le Grand Genève. Interview avec son président, Stefan Tschanz (25 ans), designer d'applications mobiles, et la membre du comité Morgane Bezat (23 ans), étudiante en Master de psychologie à l'Université de Genève et également streameuse sur Twitch sous le nom de Neezala.

Qu'est-ce qui vous a motivés à rejoindre cette fédération? Morgane: Je l'ai découverte lors d'une viewing party de la finale des Worlds de «League of Legends» à Genève en 2016. Comme j'étais fan de jeux vidéo depuis longtemps, j'ai voulu promouvoir les expériences positives que l'on peut vivre grâce à cet univers. En rejoignant cette communauté et en sortant de ma zone de confort, cela m'a permis de développer mes compétences sociales et en événementiel.

Stefan: J'ai toujours aimé le milieu associatif, notamment l'organisation d'événements. Je raffole aussi de jeux vidéo depuis tout petit, par exemple «Minecraft», «Age of Empire» ou «Starcraft 2», que j'ai pratiqué au niveau compétitif. Ce qui m'intéresse le plus est de créer des événements à Genève.

Quelles sont vos activités?

Morgane: La fédération cherche à crédibiliser les jeux vidéo tout en sensibilisant aux aspects positifs (motricité et coordination des mouvements, gestion de l'espace 3D, stratégie, développement du cerveau, sociabilisation) mais aussi nocifs, comme lorsqu'un joueur reste assis 6 heures sur sa chaise.

Stefan: Nous mettons sur pied des événements en présentiel et évitons les ateliers en ligne afin de privilégier la sociabilisation. Même si la situation sanitaire a réduit nos activités, nous organisons des rencontres un mardi soir sur deux à l'Espace de quartier Sécheron, par exemple ce mardi 14 décembre dès 19h. Ce sont des moments conviviaux et gratuits autour des jeux vidéo, qui permettent de rencontrer d’autres personnes partageant la même passion.

Quels sont vos objectifs?

Morgane: Je souhaite sensibiliser les jeunes joueurs contre le harcèlement, car il est très facile de s'emporter quand on est derrière un écran. J'aimerais également motiver les filles à persévérer dans les jeux compétitifs et les aider à surmonter les aspects toxiques. Je constate que la situation s'améliore, avec moins de remarques sexistes, même s'il reste du travail.

Stefan: Nous essayons de créer un cadre structuré pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le jeu vidéo, que ce soit en tant que joueurs ou en tant que développeurs indépendants. Avec la fédération, je cherche aussi à développer l'e-sport main dans la main avec les autorités, par exemple dans les maisons de quartier. Mon but est que l'e-sport soit bientôt reconnu au même niveau que les disciplines sportives.