Salon Public – «Nous voulons rendre la science accessible à tous»

Michel Pernet, quel est le but du Salon Public?

Le domaine scientifique reste principalement réservé aux personnes qui fréquentent les universités ou les réunions élitistes, comme le World Economic Forum (WEF). Les avancées de la science n’arrivent en revanche pas toujours jusqu’aux gens comme vous et moi. Nous sommes pourtant chaque jour confrontés à de nouveaux termes qui ne nous sont que rarement, voire jamais expliqués, à l’instar de «blockchain» ou «intelligence artificielle».

Nous voulions rendre la science accessible à tous, d’une manière simple et passionnante. En 2017, nous avons donc eu l’idée d’inviter des scientifiques de renom afin d’expliquer et de contextualiser simplement ces termes. Notre devise pourrait être: les esprits intelligents expliquent le monde.

Salon Public a lieu chaque année sur les rives du lac des Quatre-Cantons, mais il y a maintenant une édition spéciale à Berne et une autre à Lausanne. Pourquoi?

Energie Zukunft Schweiz nous a demandé si nous pouvions organiser une édition spéciale sur la thématique de l’énergie. Il était important pour nous que cet événement soit gratuit, afin de continuer à rendre la science accessible au plus grand nombre. Lorsque nous avons eu le feu vert, nous avons accepté. Nous avons alors choisi les quatre mots-clés suivants: avenir énergétique, Smart Home, mobilité et Smart Living pour créer cette édition spéciale avenir énergétique.

Des invités de marque, tels que l’homme politique allemand Joschka Fischer, le philosophe et auteur à succès allemand Richard David Precht ou encore l’explorateur et psychiatre suisse Bertrand Piccard, sont attendus. Comment s’est effectuée cette sélection?

Pour nous, la liberté de pensée est importante. Nous avons en outre veillé à ce que les invités soient des visionnaires dotés d’un vrai talent rhétorique, capables d’expliquer un sujet de manière divertissante et, dans une certaine mesure, qu’ils soient connus. Lors de chacun des quatre modules, deux interlocuteurs différents se rencontrent et échangent. Par exemple, Joschka Fischer et Michael Hengartner, le président du Conseil des EPF, discuteront de l’avenir de l’énergie. Ils feront chacun valoir leur point de vue.