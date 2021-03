Etats-Unis : Le procès du meurtre de George Floyd s’est ouvert

Le procès du meurtre de George Floyd est «un référendum» sur la justice en Amérique, a estimé lundi l’avocat de la famille de cet Afro-Américain, dont la mort a suscité un sursaut antiraciste mondial.

«Aujourd’hui commence un procès historique qui sera un référendum sur le chemin parcouru par l’Amérique dans sa quête d’égalité et de justice pour tous», a déclaré Ben Crump juste avant l’ouverture à Minneapolis des débats de fond au procès du policier blanc Derek Chauvin.

Neuf minutes agenouillé sur son cou

Derek Chauvin, 45 ans dont 19 au service de la police de cette grande ville du nord des Etats-Unis, est inculpé de meurtre et d’homicide involontaire. Le 25 mai 2020, il était resté agenouillé pendant près de neuf minutes sur le cou du quadragénaire noir, plaqué au sol et menotté.

L’arrestation et l’agonie de George Floyd ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de colère contre le racisme et les brutalités policières dans le monde entier.