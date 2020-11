Se pensant condamné, le patient a pris la main du Dr Vallo et lui a confié: «J’ai fait tout ce que je voulais dans ma vie, j’ai 90 ans, laissez-moi partir.» Une demande qui a bouleversé Giuseppe: «Votre sourire et votre dignité m’ont tellement serré le cœur que j’ai eu l’impression que c’était moi qui manquais d’oxygène», raconte-t-il sur le réseau social. Déterminés à sauver leur patient, le médecin et son équipe n’ont rien lâché.

«Nous avons réussi à vous faire voir vos proches avec un téléphone, les infirmières ont pris soin de toi (…), les femmes de ménage ont constamment nettoyé votre chambre», raconte Giuseppe. Après deux semaines, le nonagénaire a pu quitter les soins intensifs et ses progrès sont magnifiques. «Vous avez recommencé à marcher (…) et nous espérons pouvoir vous renvoyer bientôt à la maison», écrit le médecin.

Dans une fin de texte poignante, Giuseppe dit toute sa reconnaissance à son patient: «Vous nous avez remerciés tant de fois, mais la vérité, c’est que c’est nous qui devons vous remercier parce que vous nous donnez l’espoir et le désir de continuer à nous battre chaque jour. Nous vous avons sauvé et vous nous avez sauvés. Et tandis que je caressais votre tête pour vous donner du courage, j’ai vu mon père et mon grand-père bien-aimés sourire…»