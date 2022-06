Intoxications au GHB: «Nous vous prenons au sérieux, n’hésitez plus à appeler la police!»

Les frais d’ambulance et de tests seront nuls pour les victimes, et il n’y aura pas non plus de poursuites en cas de découverte fortuite d’autres substances illicites lors de la prise de sang.

Les festivals et réjouissances estivales arrivent à grands pas et, avec eux, la peur qu’un inconnu verse une substance dans son verre. Le GHB a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, notamment en mai 2022, lors du festival Balélec, durant lequel cinq personnes affirmaient avoir été droguées ou piquées à leur insu. Plusieurs plaintes ont été déposées en Suisse romande.

Les témoignages sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux mais les cas avérés restent encore rares et difficiles à prouver. Et pour cause: le GHB n’est détectable dans le sang qu’environ 6 à 8 heures après son ingestion, ce qui le rend bien souvent invisible aux tests réalisés les lendemains de soirée. Résultat, seuls quinze cas ont pu être identifiés dans le canton de Fribourg ces cinq dernières années. Des statistiques à prendre avec des pincettes: «Le délai très court pour les analyses fait que l’identification formelle d’intoxication au GHB est très difficile. Ce qui laisse penser que le nombre de cas réels est plus élevé que ce que montrent les statistiques», précise Marc Andrey, chef de la Police de sûreté fribourgeoise.