Nouveau bad buzz pour Peloton dans une série

États-Unis : Nouveau bad buzz pour Peloton à cause d’une série

Après le décès de Mr. Big dans «And Just Like That» à cause d’un de ses vélos d’appartement, la marque est mise en cause dans «Billions».

Dans le premier épisode de la saison 6 de «Billions», Wags est victime d’une crise cardiaque en faisant du vélo d’appartement. Showtime

Décidément, les séries ne sont pas tendres avec Peloton. En décembre 2021, Mr. Big (joué par Chris Noth, accusé d’agressions sexuelles), l’un des personnages principaux de «And Just Like That», la suite de «Sex and the City», trouvait la mort après une séance sur un vélo d’appartement de la marque américaine. Si la start-up avait alors réussi à s’en sortir en jouant la carte de l’humour après avoir plongé en bourse, elle ne s’attendait certainement pas à être mise en cause dans une autre fiction quelques semaines plus tard.

C’est pourtant ce qui est arrivé dans le premier épisode de la saison 6 de «Billions», diffusé le 23 janvier 2022 sur Showtime, aux États-Unis. Alors qu’il fait de l’exercice sur un vélo Peloton, Wags (incarné par David Costabile) est victime d’une attaque cardiaque. Emmené à l’hôpital, il réussit à s’en sortir. Si la scène fait évidemment penser à celle de «And Just Like That», le cocréateur de «Billions» a assuré à «USA Today» qu’il s’agissait d’une coïncidence, puisqu’elle a été tournée en avril 2021. Cependant, après avoir appris ce qui était arrivé à Mr.Big, les producteurs de la série de Showtime ont choisi d’y faire référence en ajoutant une réplique. À son retour au bureau, Wags dit en effet: «Je ne sors pas comme Mr. Big!»

Quelques heures après la diffusion de l’épisode, Peloton a publié une brève déclaration sur les réseaux sociaux, assurant n’avoir jamais accepté d’apparaître dans la série. «Des émissions télé veulent montrer des produits Peloton pour faire parler, mais pour être très clair: nous n’avons pas donné notre accord pour que notre marque soit utilisée dans «Billions» et nous ne leur avons pas non plus fourni d’équipement», a écrit la start-up sur Twitter.